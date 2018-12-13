РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 дек. В торговом центре «МЕГА Белая Дача» в Котельниках проведут проверку по факту возгорания гирлянды на фасаде, по ее итогам установят причины произошедшего, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы торгового центра.

В четверг в 11:45 в ТЦ «МЕГА Белая Дача» загорелся элемент декора на фасаде первого здания торгового центра.

«Сработала система пожарной безопасности, посетители и сотрудники здания были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. На место была вызвана пожарная служба, возгорание потушено. Причины возгорания будут устанавливаться», – сказал сотрудник.

Он добавил, что на данный момент торговый центр работает в обычном режиме.