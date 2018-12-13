РИАМО - 13 дек. Дом Всеволожского в Хамовниках начали реставрировать, москвичи увидят восстановленное здание уже летом 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дом является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому все работы в нем проконтролируют специалисты Мосгорнаследия.

«Памятник на Остоженке — типичный образец деревянного жилого дома, построенного после пожара 1812 года. В исторических документах это владение числится за потомственным дворянином Александром Всеволожским, а его герб и сегодня украшает фронтон дома. Известно, что здесь бывали многие выдающиеся личности того времени: Пушкин, Гоголь, Глинка, Белинский, знаменитые участники войны 1812 года и другие», – отметил руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

По его словам, за время существования на фасаде появились дефекты, а интерьеры были изменены организациями, занимавшими дом. Сейчас специалистам предстоит полностью вернуть исторический облик внешнему и внутреннему убранству памятника.

Реставраторы уже начали укрепление фундамента и расчистку стен от краски. Далее мастерам предстоит отреставрировать деревянные и кирпичные части стен, печные трубы с дымниками, отремонтировать кровлю, обустроить гидроизоляцию, воссоздать разрушенные колонны портика и архитектурные элементы по сохранившимся деталям и аналогам.

Кроме того, планируется восстановить веранду во дворе дома и слуховое окно на крыше по архивной фотографии. В интерьерах будут разобраны поздние перегородки, воссозданы первоначальная арка и дверной проем жилой анфилады, историческая деревянная лестница, лепной декор и паркетные полы.

Завершить комплекс работ планируется летом 2019 года.