РИАМО - 13 дек. Предстоящей ночью в Москве ожидается облачная погода без прояснений, поэтому любители астрономии не смогут наблюдать пик метеорного потока Геминиды, сообщила РИАМО в четверг главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ежегодно с 4 по 17 декабря на ночном небе наблюдается один из красивейших метеорных потоков Северного полушария — Геминиды. В этом году пик метеорного потока придется на ночь с 13 по 14 декабря: Международная метеорная организация прогнозирует до 120 метеоров в час. Однако увидеть их можно только при ясной погоде на не засвеченном городскими огнями небе.

«В ночь на пятницу будет такая же погода, как сейчас, только снега будет поменьше. Сплошная облачность без прояснений», - сказала Позднякова.

Она добавила, что вблизи Москвы находится мощный атмосферный фронт, поэтому на прояснение в облаках можно не рассчитывать.

Причиной Геминид является не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названный 3200 Фаэтон. Астрономы относят его к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами. Орбита Фаэтона очень вытянута, что позволяет ему в процессе своего движения вокруг Солнца пересекать орбиты всех четырех планет земной группы, от Меркурия до Марса.

При этом небесный объект подходит к Солнцу ближе любого другого известного астероида, благодаря чему он и был назван в честь героя греческого мифа о Фаэтоне, сыне бога Солнца Гелиоса.