РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Дороги подмосковного Подольска убирают от снега свыше 50 сотрудников подрядных организаций, также в работе задействовано 50 единиц снегоуборочной техники, сообщается на сайте администрации округа.

«В городском округе Подольск к уборке дорог в четверг (13 декабря – ред.) дорожные службы приступили с начала снегопада. В работах задействовано 50 единиц техники – 21 трактор, два экскаватора-погрузчика, 11 комбинированных дорожных машин, шесть погрузчиков, 10 самосвалов, на уборке дорог трудятся 52 сотрудника подрядных организаций», – говорится в сообщении.

В первую очередь, на территории городского округа обрабатываются особо опасные участки дорог – спуски, подъемы, зоны торможения перед пешеходными переходами и светофорами, заездные карманы. Для устранения гололеда на дорогах было использовано 780 кубометров песко-соляной смеси. Работы продолжаются.