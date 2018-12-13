Москва снова на целый месяц отправляется в «Путешествие в Рождество» – большой новогодний фестиваль пройдет с 14 декабря 2018 по 13 января 2019 года. Москвичей и гостей столицы ждут 78 праздничных площадок: ледовые шоу от звезд фигурного катания, спектакли уличных театров Европы, зимние забавы, фотозоны, мастер-классы по десертам от «Метрополя» и новогодние угощения. Корреспондент РИАМО выбрала самые интересные мероприятия фестиваля, которые пройдут в центре Москвы.

Ледовые шоу

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Основная часть ледовых представлений традиционно пройдет в Новопушкинском сквере. Здесь покажут хиты прошлых сезонов – «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Чиполлино», «Белоснежка» и «Золушка», а 31 декабря представят премьеру нового шоу «Царевна-лягушка». На льду можно будет увидеть звезд фигурного катания Татьяну Навку, Петра Чернышева и других. Зрители тоже смогут выйти на лед, взяв в аренду коньки (50 рублей), стоимость спектаклей – 100 рублей. Расписание спектаклей можно посмотреть здесь. Кроме того, сценой на льду станет и Красная площадь, где режиссером выступит олимпийский чемпион Евгений Плющенко. На ГУМ-катке с 14 по 28 декабря можно увидеть спектакль «Щелкунчик», с 29 декабря по 10 января – сказку «Снежный король», а в последние дни фестиваля гостей ждут на спортивное шоу «Короли льда».

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Катания с ледяных гор

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Прокатиться с ветерком на ледянке можно будет в нескольких местах. Гигантские горки для взрослых появятся на переходе от Манежной к площади Революции и на улице Профсоюзной. Здесь можно будет разогнаться как следует – длина спуска составит более 100 метров. Малышей с родителями зовут в Столешников переулок, где устроена трасса для детей от 3 лет протяженностью 15 метров, а для ребят постарше здесь залита 40-метровая горка. Кстати, тюбинги будут выдавать совершенно бесплатно!

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Керлинг на Новом Арбате

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Бесплатно потолкать камни на льду и потереть специальной «шваброй» смогут все желающие на Новом Арбате, где откроется площадка для керлинга. Забавный зимний вид спорта не так прост, как кажется на первый взгляд. Всем премудростям керлинга посетителей обучат на бесплатных мастер-классах от призеров чемпионатов мира. Также здесь вырастет Волшебный белый лес со сказочными животными и персонажами. Все композиции будут контактными, то есть, с любым экспонатом можно сделать креативное и запоминающееся фото. В течение дня будут проводиться спектакли, в которых можно будет принять участие.

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Механические театры на площади Революции

© Фото предоставлено Московскими сезонами

Хотите посмотреть на подвижные декорации и почти живой стимпанк, тогда отправляйтесь на площадь Революции! Здесь можно будет увидеть механические представления. Каждый театр расскажет свою историю по мотивам русских сказок: «Конек-горбунок», «По щучьему велению» и «Золушка». Эта площадка также порадует ежедневными спектаклями, мюзиклами и шоу от уличных театров столицы. Малыши смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

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Царство Снежной королевы на Тверском бульваре

© Фото предоставлено Московскими сезонами

Эта площадка посвящена знаменитой сказке о Снежной Королеве. Здесь появятся домики Кая и Герды, огромное ледяное сердце и тематическая елка. Посетителям предложат развлечься скоростными шахматами и сложными загадками, на фоне всех арт-объектов можно будет сделать фотографии. Изюминкой площадки станут представления иллюзионистов и фокусников, которые погрузят вас в атмосферу абсолютно реального волшебства.

Европейские театры на Тверской площади

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Тверская площадь отдана гастролирующим европейским театрам. Актеры Bence Sarkadi из Венгрии привезут в Москву марионеточное шоу, австрийский коллектив Mirror family покажет пластические и музыкальные номера. Любители драмы и кукольного театра оценят выступление итальянского театра Le Strologhe. Большая часть постановок будет интерактивной, зрители смогут принять участие в театральном действии. Малыши через волшебную дверь попадут в Нарнию и другие волшебные миры: для маленьких гостей будет работать костюмерная, где можно выбрать наряд и погрузиться в атмосферу чудес.

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Рождество 19 века на Манежной площади

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Программа «Историческое Рождество» на Манежной площади перенесет москвичей во вторую половину XIX века. Здесь можно будет заглянуть в салон красоты викторианской эпохи и испробовать на себе услуги цирюльника, а также сразиться в лазертаг с похитителями Рождества. А еще здесь будет очень зрелищно: 60 костюмов специально создавали в 12 московских мастерских, а часть одеяний изготовили в Англии.

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«Школа хороших манер» на Кузнецком мосту

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Для тех, кто любит ходить в гости, проведут мастер-классы, на которых познакомят не только с нормами столового этикета, но и с новогодними традициями прошлых веков. Вы узнаете, какие блюда подавали к столу в XIX столетии, как и чем наряжали елку. что дарили детям и близким. При желании можно попробовать свои силы в различных видах рукоделия и приготовлении рождественских яств. Работать Школа хороших манер будет с 18 по 21 декабря.

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Новогодняя кухня

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Пробудить кулинарные таланты и пополнить копилку рецептов можно на мастер-классах. Организаторы подготовили разнообразное «меню» для малышей и взрослых. На площади Революции будет работать новогодний бутик Metropol Grand Cafe. Здесь будут учить готовить брауни, рождественские кексики и горячий шоколад. Каждые выходные будут тематическими и расскажут о кулинарных традициях Нового года разных стран. Вести мастер-классы будут представители посольств. Детям тоже будет чем заняться: педагоги помогут вместе приготовить несложные блюда.

«Рождественская кухня» на Тверской площади подошла к идее креативно, здесь мастер-классы проведут в формате спектаклей и будут готовить блюда из литературных произведений. Климентовский переулок приглашает в кулинарную школу «ТипТоп» для сладкоежек, ведь здесь будут готовить рождественские десерты. Игрушки из пряников и мастики, карамелизированный шоколад, тирамису и яблочные корзинки никого не оставят равнодушными. Почти на всех площадках будут угощать традиционными новогодними кушаньями: от пирогов до сладких яблок в карамели. А один из павильонов на Тверской площади превратиться в шоколадную лавку.