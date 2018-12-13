РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 дек. В двух торговых центрах городского округа Люберцы 14 и 20 декабря жители смогут получить консультации о наличии налоговых задолженностей, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в Instagram.

«Накануне Нового года налоговая служба Московской области организует работу выездных мобильных офисов. В городском округе Люберцы мобильные офисы будут открыты 14 и 20 декабря с 11:00 до 15:00 в торговых центрах. 14 декабря жителей примут в ТРЦ «Выходной» по адресу: Октябрьский проспект, дом №112, а 20 декабря – в ТРЦ «Орбита» по адресу: Октябрьский проспект, дом №366», – говорится в сообщении.

Специалисты помогут жителям проверить информацию о наличии, либо отсутствии налоговой задолженности перед бюджетом, получить платежные документы в случае ее наличия, проконсультируют по вопросам налогообложения имущества физических лиц и уплаты налогов.