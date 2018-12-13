РИАМО - 13 дек. В 2019 году в Московской области построят 14 ФОКов и 256 плоскостных сооружений – хоккейных коробок, площадок для воркаута – в рамках проекта «Детский спорт», к которому присоединились уже 39 муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В Мособлдуме прошло рабочее совещание палаты молодых депутатов при Мособлдуме по проекту «Детский спорт». В мероприятии принял участие председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.

«Проект реализуется в Московской области с 2017 года. В настоящее время к проекту присоединились 39 муниципалитетов. Одним из важных программ проекта стала реконструкция спортивных залов в сельских школах, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, плоскостных спортивных сооружений – хоккейные коробки, площадки воркаут и так далее», – сказал председатель палаты молодых депутатов Сергей Маликов.

Он привел данные, что в 2018 году в программу по реконструкции спортивных залов в сельских школах вошли такие муниципалитеты как: Лотошино, Чехов, Шатура, Подольск. В 2019 году планируется открытие площадок в Балашихе и Чехове.

Он также отметил, что на 2019 год на территории Московской области запланировано строительство 14 ФОКов, также будет построено 256, реконструировано 35 и капитально отремонтировано 27 плоскостных сооружений.

«Считаю, что проект «Детский спорт» активно привлекает людей, которые хотят и могут повышать свои физические навыки. Я очень рад, что этот проект приносит свои результаты. Здоровье будущего поколения – важная задача в формировании сильной нации. Будем и дальше повышать заинтересованность жителей», – добавил Маликов.