РИАМО - 13 дек. В жилом комплексе «Ярославский» в подмосковных Мытищах планируют открыть дополнительный офис МФЦ, чтобы жителям некоторых микрорайонов было удобно добираться до многофункционального центра, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Основной офис, в котором открыто 46 окон, функционирует в другой части города – на улице Карла Маркса.

«По нормативам, у нас достаточное количество окон МФЦ. Но из новых микрорайонов города не всем удобно добираться до основного офиса. Принято решение организовать дополнительный офис на 10 окон для жителей микрорайонов №16 и №17. Решать эти задачи нужно в следующем году, потому что численность населения возрастает», — сказал глава городского округа Мытищи Виктор Азаров.

Отделения МФЦ действуют и на территории сельской местности округа в Пироговском и Федоскинском. Отдаленные участки территории обслуживает мобильный офис МФЦ.