РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 дек. Жителей микрорайона Новый Свет Балашихи будет обслуживать новая поликлиника №2, которая открылась в микрорайоне Авиаторов на улице Третьяка, дом 4, сообщила «РИАМО в Балашихе» заместитель главного врача по поликлинической работе Центральной районной больницы городского округа Александра Гнедина.

Жители микрорайона Новый Свет, которые ранее обслуживались в поликлинике №4 на улице Солнечной, пожаловались, что ее закрывают, а их собираются прикрепить к поликлинике №4, расположенной в микрорайоне Гагарина, до которой будет добираться далеко, трудно и неудобно. Люди забили тревогу и приготовились составлять петицию, писать в инстанции, а также на портал «Добродел».

«Хотим успокоить новосветовцев. Всех, кто обслуживался во взрослой поликлинике №4 в микрорайоне Новый свет переведут в новую поликлинику в микрорайон Авиаторов, рассчитанную не только на жителей данного микрорайона, но и Нового света, Балашихи-2. Мощность медучреждения – около 650 посещений в смену. Здесь работает более 200 специалистов, также там будут трудиться и медики из поликлиники на улице Солнечной», – сказала Гнедина.

Она добавила, что в поликлинике работают терапевтическое, педиатрическое, физиотерапевтическое отделения, медицинская лаборатория, кожно-венерологический диспансер и станция скорой помощи, а главное, она расположена в шаговой доступности от микрорайона Новый Свет.

А в новой поликлинике микрорайона Гагарина на 600 мест, которая готовится к вводу в эксплуатацию, будут обслуживаться жители микрорайонов Янтарный, Изумрудный, Гагарина, Балашихинского шоссе, Алексеевской рощи.

В медучреждении разместятся детское и взрослое отделения, клинико-диагностическая лаборатория, травмпункт с отдельным входом, будут работать магнитно-резонансный и компьютерный томографы, современное рентген-оборудование.

В поликлинике созданы все условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения, на прилегающей территории предусмотрены специализированные парковочные места, обустроены места для отдыха.

По словам Гнединой, старая поликлиника, которая располагается в жилом доме на улице Солнечной в микрорайоне Новый свет, действительно будет закрыта.

«Наша задача заключается в том, чтобы постепенно перевести все поликлиники, находящиеся в жилых домах, в стандартные, отдельно стоящие здания, в которых будет удобно и комфортно обслуживаться жителям городского округа», – пояснила Гнедина.