РИАМО - 13 дек. В ночь на пятницу достигнет своего пика метеорный поток Геминиды, при ясной погоде можно увидеть до 120 «падающих звезд» в час, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

Ежегодно с 4 по 17 декабря на ночном небе наблюдается один из красивейших метеорных потоков Северного полушария — Геминиды. Это явление происходит потому, что Земля в декабре проходит через рой мелких частиц, выброшенных в космос астероидом Фаэтон.

«В 2018 году пик метеорного потока придется на ночь с 13 по 14 декабря: Международная метеорная организация прогнозирует до 120 метеоров в час на темном, не засвеченном городскими огнями небе», - говорится в сообщении.

В планетарии пояснили, что наблюдать декабрьский звездопад получится при условии ясной погоды. Радиант, то есть область вылета метеоров, расположен в созвездии Близнецов, вблизи яркой звезды Кастор. В декабре созвездие Близнецов хорошо видно над южным горизонтом, особенно после 2 часов ночи. Луна в эту ночь будет близка к новолунию и не помешает наблюдениям. Астрономы советуют также обращать внимание на выбор места для наблюдений.

Причиной предновогоднего звездопада является не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названный 3200 Фаэтон. Астрономы относят его к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами. Орбита Фаэтона очень вытянута, что позволяет ему в процессе своего движения вокруг Солнца пересекать орбиты всех четырех планет земной группы, от Меркурия до Марса. При этом небесный объект подходит к Солнцу ближе любого другого известного астероида, благодаря чему он и был назван в честь героя греческого мифа о Фаэтоне, сыне бога Солнца Гелиоса.

Исследования метеорного потока показали, что его метеорные частицы имеют возраст порядка тысячи лет. То есть, если Фаэтон был кометой, то за тысячу лет она совершила много оборотов вокруг Солнца, в результате чего весь лед из ее ядра испарился и хвоста у кометы не стало, а от ядра остался только каменный остов.