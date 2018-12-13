РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. В подмосковном Подольске на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более 3 километров, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, по состоянию на 16:10 четверга на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более 3 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50 километр» до поворота на СНТ «Петрица». На данном промежутке автодороги произошло ДТП, средняя скорость движения составляет 5 километров в час.

Помимо этого, движение затруднено и в центре Подольска на проспекте Ленина и на улице Большая Серпуховская. Здесь средняя скорость движения не превышает 15 километров в час. Также пробки образовались на улице Кирова, Лобачева, Советская и других улицах.