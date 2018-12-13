РИАМО - 13 дек. В 16 часов загруженность дорог в столице оценивается в семь баллов из десяти, ситуация ухудшится к 19 часам, когда пробки достигнут девяти баллов, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, движение затруднено на внешней стороне МКАД на востоке и на северо-западе кольцевой дороги. Стоят участки Третьего транспортного кольца, заторы образовались на обеих сторонах Садового кольца.

Автомобилисты могут потерять много времени на центральных улицах: стоят Кремлевская, Москворецкая, Серебряническая набережные, улица Серафимовича, Большая Полянка, Большой Каменный мост, 1-я Тверская-Ямская улица и другие.

Затруднения также отмечены по направлению в центр на Ярославском шоссе и проспекте Мира, в Ростокинском проезде и на проспекте Ветеранов.

По прогнозу сервиса, к 18 часам пробки достигнут восьми баллов, к 19 часам – девяти баллов. Ситуация улучшится только к 22 часам, когда загруженность дорог будет оцениваться в три балла.

По данным Росгидромета, в Москве идет слабый непрерывный снег, температура составляет минус 1 градус. Всего за сутки в Московском регионе может выпасть свыше 10% от нормы осадков для декабря. Также в столице ожидается гололедица.