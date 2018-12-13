РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 дек. Активисты Подольска 16 декабря проведут новогоднюю елку с мастер-классами для детей-инвалидов в микрорайоне Львовский, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

«Мы, родители детей-инвалидов микрорайона Львовский, уже несколько лед подряд проводим мероприятия для детей с ограниченными возможностями в микрорайоне Львовский. 16 декабря мы проведем новогоднюю елку с Дедом Морозом и Снегурочкой. В рамках мероприятия будут мастер-классы по созданию поделок из бумаги и рисованию, а также развлекательная программа с аниматорами и многое другое», – сказала организатор мероприятия.

Она отметила, что проходить праздник будет с 15:00 в помещении спортивного клуба «Витязь» на улице Красная, дом 2А. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 50 детей.