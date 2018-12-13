РИАМО – 13 дек. Межмуниципальное управление МВД России «Орехово-Зуевское» объявляет набор юношей и девушек - выпускников общеобразовательных учреждений на учебу в высшие учебные заведения МВД России в 2018 году, сообщила Орехово-Зуевскому информагентству начальник ОРЛС, подполковник внутренней службы Мария Волкова.

«Приглашаем выпускников общеобразовательных учреждений городских округов Орехово-Зуево и Ликино-Дулева на учебу в высшие учебные заведения МВД России в 2018 году. Обучающиеся освобождаются от службы в Вооруженных силах по призыву, обеспечиваются бесплатной форменной одеждой и денежным довольствием – от 13 000 до 25 000 рублей ежемесячно, а также бесплатным питанием», – сказала Волкова.

Она добавила, что курсантам предоставляется бесплатное общежитие. После завершения обучения выпускникам присваивается специальное звание «лейтенант полиции». Время обучения в университете засчитывается в стаж службы в органах внутренних дел. Гарантируются дальнейшее трудоустройство в структуре МВД и перспектива служебного роста.

По сведениям агентства, все вопросы, связанные с оформлением целевого направления, необходимо направить в отдел по работе с личным составом МУ МВД России «Орехово-Зуевское» по адресу: Орехово-Зуево, улица Коминтерна, 2Б. Телефоны: 8(496) 413-93-14, 8-926-667-88-70.