РИАМО - 13 дек. Более 40 миллионов рублей составил общий объем штрафов за неиспользование сельхозземель в Подмосковье, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Московской области Вячеслав Леонов.

«Выписываются постановления, предписания. Эта работа дает результат. В этом году у нас зафиксировано неиспользование порядка 90 тысяч гектаров, крупные собственники. За 2017-2018 год начислен земельный налог в районе 74 миллионов рублей, это на сентябрь, сейчас это существенно больше. Начислено административных штрафов за неиспользование на 40 миллионов рублей. Я думаю, что сейчас эти цифры выше», - сказал Леонов.

Он отметил, что за использованием земель следят в центре агропромышленного мониторинга. Всего были проведены рейдовые проверки целевого использования участков площадью около 274 тысяч гектаров.

«Нужно упрощать процедуру внеплановых проверок. Да, нельзя мешать работать, но где земля не используется, там бизнеса нет», - заключил Леонов.

Всего в 2018 году в оборот были введены почти 70 тысяч гектаров земли, использовались около 83,5% пашни. Лидируют в вовлечении земель в оборот Волоколамский район, Зарайск, Луховицы. В красной зоне – Егорьевск, Павловский Посад, Истра, Серпухов, Кашира.