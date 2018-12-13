РИАМО - 13 дек. Мособлдума подготовит законодательную инициативу, которая позволит накладывать обременение на неиспользуемую землю сельхозназначения, заявил первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

«Когда мы приходим к нерадивым собственникам и накладываем на них штрафы (за неиспользование сельхозземли - ред.), они пытаются уйти от штрафов разными способами, один из способов – смена юрлица. То есть, они фиктивно продают землю от одного юрлица к другому. Мы обращаемся к губернатору, к коллегам с просьбой поддержать нашу инициативу – накладывать штраф не только на конкретное юридическое лицо, но и обременение на соответствующий кадастровый номер», – сказал Чаплин в четверг журналистам.

Он отметил, что в таком случае «токсичным» будет становиться не только юридическое лицо, но и конкретный земельный участок.

«Для этого потребуется изменение в федеральном законодательстве, мы будем готовить эту поправку в следующем году», – заключил Чаплин.

Ранее Чаплин сообщал, что Подмосковье совершило прорыв в введении в оборот земель сельскохозяйственного назначения – с 2013 года введено почти 300 тысяч гектаров.