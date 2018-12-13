РИАМО - 13 дек. Свыше 40 медицинским работникам Подмосковья вручат свидетельства на получение жилищной субсидии по программе «Социальная ипотека», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранение Московской области.

В пятницу, 14 декабря, в доме правительства Московской области состоится вручение свидетельств. В мероприятии примет участие заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Утемова.

«Свидетельства на получение жилищной субсидии по программе «Социальная ипотека» мы вручим еще 41 медицинскому работнику Подмосковья. Ранее в этом (2018 году – ред.) году такая мера поддержки была оказана 234 специалистам региона», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что программа «Социальная ипотека» призвана улучшить жилищные условия сотрудников сферы здравоохранения, работающих в медучреждениях региона.

«Социальные бонусы играют важную роль в привлечении квалифицированных кадров. Только создав достойные условия труда на местах, мы сможем поддержать тех, кто уже работает в наших учреждениях, и заинтересовать новых хороших специалистов. В частности, с начала реализации программы «Социальная ипотека» – с 2016 года и до конца 2018 свидетельства на получение жилищной субсидии получат порядка 800 медицинских работников Подмосковья», – подчеркнул министр.