РИАМО - 13 дек. Два платных путепровода могут начать строить в марте следующего года в Московской области, в настоящий момент проекты в экспертизе, сообщила в четверг первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

«У нас на сегодня реализуется 10 проектов. Очень долго Московская область шла к тому, чтобы реализовывать проекты на основе платности. Таких объектов у нас десять: одна платная дорога и еще девять – путепроводы. В настоящее время еще к строительству не приступили. Но первые два путепровода вошли в государственную экспертизу. Мы рассчитываем, что в марте 2019 года мы приступим к строительству, это Наро-Фоминск, Одинцово», – сказала Кротова.

В четверг в Доме правительства Подмосковья проходит III форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству. В рамках форума проходят экспертные дискуссии, в которых участвуют представители региональной власти, руководители крупных компаний и фондов. Они обсуждают источники финансирования для подготовки и реализации проектов ГЧП, развитие ГЧП в регионах Центральной России, планы и проекты транспортной инфраструктуры и другие темы.