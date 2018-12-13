РИАМО - 13 дек. Подмосковье совершило прорыв в введении в оборот земель сельскохозяйственного назначения, с 2013 года введено почти 300 тысяч гектаров, заявил первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

«Мы сегодня проводим круглый стол, который посвящен вводу неиспользованных земель в оборот. Область сделала существенный прорыв, у нас более миллиона гектаров пашни, лишь половина этих земель использовалась к 2013 году. За эти пять лет введено практически 300 тысяч гектаров. Наша задача за 2019-2020 году ввести оставшиеся 200 тысяч. Никто из наших коллег не добился таких показателей», – сказал Чаплин в четверг журналистам.

Он отметил, что необходимо сосредоточиться на вводе земель на юге Подмосковья, там, где это выгодно для фермеров и крупных сельхозпроизводителей.

«Задачи поставлены перед Россельхознадзором, чтобы они не формально подходили», – заключил Чаплин.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Вячеслав Леонов сообщил, что всего в 2018 году в оборот были введены почти 70 тысяч гектаров земли, использовались около 83,5% пашни. Лидируют в вовлечении земель в оборот Волоколамский район, Зарайск и Луховицы. В красной зоне – Егорьевск, Павловский Посад, Истра, Серпухов, Кашира, сообщил