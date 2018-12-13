РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Сотрудники Главного контрольного управления Московской области проведут прием для жителей Подольска 17 декабря в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В понедельник, 17 декабря, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники Главного контрольного управления Московской области», – говорится в сообщении.

Мероприятие проведут в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала), без предварительной записи.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.