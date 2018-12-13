РИАМО - 13 дек. В течение следующего года на территории столицы планируется построить и открыть 20 различных объектов образования почти на 9 тысяч мест, сообщил журналистам в четверг руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

«В следующем году мы планируем ввести в эксплуатацию 20 объектов образования почти на 8,7 тысячи мест, из них три школы, семь блоков начальных классов и 10 детских садов», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что все строящиеся в Москве образовательные объекты сдаются под ключ, таким образом после возведения здания и его оборудования можно сразу начинать обучение детей.

«С начала этого года уже построено и сдано в эксплуатацию девять образовательных объектов. До конца года планируется достроить еще четыре образовательных здания», - отметил глава департамента.