РИАМО - 13 дек. Диспетчерский пункт, который будет управлять наружным освещением, появится в рамках строительства тоннеля под Калужским шоссе и транспортной развязки в районе ТПУ «Столбово», говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Проект небольшого здания согласован Москомархитектурой.

«Внешне здание, несмотря на чисто утилитарный характер, будет выглядеть достаточно современно – главный фасад будет максимально остеклен, что отражает технологическое назначение объекта. Как упоминал мэр Москвы Сергей Собянин, московский транспортный узел развивается достаточно быстро, растет и сопутствующая инфраструктура», – сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Трехэтажное здание расположится в районе деревни Столбово в ТиНАО. Внутри здания будут находиться технические, офисные и служебные помещения, а также боксы для хранения и обслуживания специальной техники ГБУ «Гормост». В целом проектируемое строение соответствует техническим требованиям учреждения. Общая площадь составит более 2,5 тысяч квадратных метров. Территория диспетчерского пункта будет благоустроена.

Проектировщик: ООО «Интермост». Заказчик: ООО «Институт по изысканиям и проектированию транспортных и инженерных сооружений «Мосинжпроект».