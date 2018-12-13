РИАМО - 13 дек. Первые сервисы межрегионального проектного офиса для развития государственно-частного партнерства в регионах Центрального федерального округа России могут заработать в марте следующего года, сообщил журналистам в четверг председатель правления Национального центра ГЧП Павел Селезнев.

Ранее власти Московской области в ходе III форума Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству предложили создать межрегиональный проектный офис для обмена лучшими практиками в сфере государственно-частного партнерства.

«Мы должны создать понятную, прозрачную, удобную платформу офлайн и онлайн. В марте мы хотим показать первый сервис, как раз личный кабинет и база проектов. И постепенно наращивать иные другие сервисы на этой платформе», - сказал Селезнев.

Он добавил, что анонсирование первых наработок проекта состоится в рамках Экономического форума в Сочи в феврале.

Селезнев отметил, что на базе платформы предусматривается создание личного кабинета, в котором будет собрана информация по интересам пользователя. На базе платформы также будет формироваться рейтинг регионов по уровню развития государственно-частного партнерства.

«Мы говорим о создании цифровой платформы, доступ к которой будет иметь каждый: и инвесторы, и бизнес, и региональные чиновники, и сотрудники муниципалитетов. Это самое главное - мы тогда действительно сократим информационный разрыв и дадим людям доступ к информации, к опыту, к документации. Представители правительства Московской области говорили о том, что необходимо создать, по крайней мере в рамках ЦФО, данную платформу», - сказал Селезнев.