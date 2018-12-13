РИАМО - 13 дек. В Москву самолетом доставили тяжело раненного 10-летнего ребенка из Сирии, который во время взрыва мины остался без ноги, ему решили помочь российские медики, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В результате взрыва минометного снаряда десятилетий мальчик получил минно-взрывную травму, лишился одной из ног и находился на лечении в местном госпитале с тяжелыми ранениями голени другой ноги. Травму он получил два месяца назад. Недавно начались осложнения, которые могли привести к ампутации второй ноги. Для проведения сложного хирургического лечения и сохранения единственной ноги было принято решение перевести ребенка в Москву.

«Благодаря слаженным совместным действиям самолет с пострадавшим ребенком на борту приземлился в одном из аэропортов Москвы, откуда мальчика сразу доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где он будет в дальнейшем проходить лечение», – говорится в сообщении.

В Следственном комитете Российской Федерации действует координационный совет по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, террористических актов и вооруженных конфликтов. В рамках работы этого совета Следственным комитетом организуются выезды, в том числе в другие страны, для оказания консультативной и практической помощи детям, заключается в материале.