РИАМО - 13 дек. Водитель легкового автомобиля спровоцировал ДТП с автобусом на северо-востоке Москвы, обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Около 14:30 в районе дома 8 по улице Березовая аллея водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с находившимся на остановке автобусом №238. В результате случившегося никто из пассажиров городского транспорта не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по столице сообщил РИАМО, что в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.