РИАМО - 13 дек. В 2019 году более чем на 70 стартовых площадках столичной программы реновации начнут строить жилье, сейчас дома по программе возводят во всех округах, кроме новой Москвы и Зеленограда, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«В следующем году запланирован выход более чем на 70 стартовых площадках по программе реновации», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, сегодня дома по программе реновации возводятся во всех округах столицы, кроме новой Москвы и Зеленограда.

Всего строится 51 дом для переселенцев из ветхого и сносимого жилья. До конца этого года КП УГС, которое выступает застройщиком, планирует выход на площадку 16 объектов. Также планируется начать работы на 60 объектах фонда реновации.

Программа реновации Москвы подразумевает строительство около 40 миллионов квадратных метров жилья. Переселение началось в феврале 2018-го, завершить программу планируется к 2032 году.

Сегодня утвержден перечень из 295 стартовых площадок с потенциалом строительства примерно в 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости во всех административных округах Москвы. Проектирование и строительство многоквартирных домов на этих землях пройдет в течение 2018–2024 годов.

По мнению Бочкарева, программа реновации станет локомотивом всей строительной отрасли. В ходе ее реализации планируется «обкатать» многие инновационные решения как по сносу старого жилья, так и по строительству нового. Ожидается, что программа поможет упростить и порядок оформления разрешительной документации для застройщиков.