РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 дек. Глава Котельников Андрей Булгаков вместе с членами совета ветеранов в четверг поздравил со 100-летним юбилеем жительницу города Валентину Попову, сообщается на официальной странице Котельниковской общественной организации ветеранов ВОВ имени Кананиной в Instagram.

«Жительница Котельников Валентина Попова отметила 100-летний юбилей. Глава городского округа Котельники Андрей Булгаков, начальник отдела социальных коммуникаций Наталья Романова, представители отдела социальной защиты населения и председатель городского совета ветеранов ВОВ имени Кананиной Михаил Набокин с членами совета поздравили труженицу тыла и вручили ей подарки. Зачитали и вручили поздравительные адреса от президента РФ Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева», – говорится в сообщении.

Валентина Васильевна прошла через суровые испытания Великой Отечественной войны, поднимала из руин разрушенные города и села. Своим самоотверженным трудом создавала богатства своей страны и всегда сохраняла стойкость, силу духа, веру в правое дело.

«Мы преклоняемся перед Вами, перед подвигом вашего поколения – поколения героев и победителей. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, любви родных и близких, мирного неба над головой и всего самого доброго», – резюмируется в сообщении.