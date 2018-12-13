РИАМО - 13 дек. Мировые цены на нефть в четверг растут на открытии торгов на фоне снижения торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином, сообщает Газета.ru.

«По состоянию на 7:43 по московскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48% – до 60,44 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов», – говорится в сообщении.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,21%, до 51,32 доллара за баррель.

Цена подрастает на фоне оптимистичных заявлений Трампа по поводу торговых переговоров с Китаем. Однако в лучшем случае покупки в сегменте рисковых активов способны ограничить потенциальное давление на Brent на данном этапе, когда инвесторы определяются с дальнейшим вектором движения.