РИАМО - 13 дек. В 2018 году прямые инвестиции в сельскохозяйственные проекты в Подмосковье составили около 35 миллиардов рублей, сообщил в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

На заседании Мособлдумы в четверг Разин выступил с докладом об итогах работы агропромышленного комплекса Московской области за 2018 год.

«Прямые инвестиции в сельское хозяйство в этом году составили порядка 35 миллиардов рублей. По 50 проектам», - сказал Разин.

Наибольший объем инвестиций среди проектов молочного производства - у АО «Предприятие «Емельяновка» в Озерах, среди проектов по выращиванию овощей защищенного грунта - у ООО «Агрокультура Групп» в Кашире, в переработке сельхозпродукции - у АО «Черкизово-Кашира».

В прошлом году инвестиции в сельскохозяйственные проекты в регионе составили 30 миллиардов рублей.