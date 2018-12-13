РИАМО - 13 дек. В результате пожара в квартире в Брошевском переулке пострадал один человек, возгорание было ликвидировано, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В 14:01 13 декабря 2018 года в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: переулок Брошевский, дом 4, корпус 1, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на 13-ом этаже 14-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 1,5 квадратных метра», — говорится в сообщении.

В 14:32 пожар потушили. В результате возгорания пострадал один человек.