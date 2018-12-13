РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 дек. Во время возгорания новогодней гирлянды на фасаде торгового центра «МЕГА Белая Дача» подмосковных Котельников сразу же началась эвакуация, давки во время нее не было, сообщил «РИАМО в Люберцах» один из очевидцев происшествия.

Инцидент произошел в четверг. Гирлянда загорелась над входом в торговый центр «МЕГА Белая Дача» Котельников, огонь потушили до приезда пожарного расчета. Никто не пострадал.

«Огня было немного, но дым проник во все крыло. Людей начали сразу эвакуировать, но давки не было. Людей почти не было», – сказал собеседник агентства.