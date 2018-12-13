РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Свыше 60 человек приняли участие в общероссийском Дне приема граждан, они обратились к властям по широкому кругу вопросов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В соответствии с поручением президента РФ ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года в День конституции РФ проводится общероссийский день приема граждан. В 2018 году он состоялся в шестой раз. На территории Подольска в этот день прием проводили руководители администрации с 12:00 до 20:00.

«На личный прием к уполномоченным лицам 12 декабря обратились 65 человек (в 2017 году – 52 человека) по широкому кругу вопросов: ремонту и содержанию жилого фонда, благоустройства придомовых территорий, установки общедомовых приборов учета, уборки автодорог и тротуаров от снега и наледи. В частности, жители микрорайона Львовский, деревень Яковлево, Ворыпаево, Романцево обратились за разъяснениями о новом порядке вывоза мусора единым региональным оператором. Кроме того, горожане обращались по вопросам улучшения жилищных условий и многим другим», - говорится в сообщении.

Также в рамках общероссийского дня приема в администрации округа прошли встречи руководителей муниципалитета и с инициативными группами по вопросам проблемных объектов долевого строительства. В мероприятиях приняли участие уполномоченные должностные лица министерства строительного комплекса Московской области и подольской городской прокуратуры.