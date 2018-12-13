РИАМО - 13 дек. Около 350 тысяч тонн картофеля собрали в Подмосковье в этом сезоне несмотря на засушливую погоду, сообщил в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

На заседании Мособлдумы в четверг Разин выступил с докладом об итогах работы агропромышленного комплекса Московской области за 2018 год.

«Картофелеводы традиционно лидеры в ЦФО, в РФ. Это марка, это топ. Хотя нам не хватило дождя. Если бы не применение технологий, без системы мелиорации этих результатов было бы невозможно достичь. Всего было собрано 350 тысяч тонн картофеля», - сказал Разин.

Он отметил, что муниципалитетами-лидерами по производству картофеля стали городские округа Дмитровский, Коломенский, Озеры, Луховицы, Ступино - на их долю пришлось более 80% урожая.

Разин также сообщил, что в этом году в Подмосковье собрали более 300 тысяч тонн овощей открытого грунта.