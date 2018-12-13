РИАМО - 13 дек. В Москве на улице Березовая аллея произошла дорожная авария с участием рейсового автобуса и иномарки, в ДТП пострадал один человек, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

«По адресу: улица Березовая аллея, дом 8, в 14:20 произошло столкновение рейсового автобуса и автомобиля Hyundai. Водитель Hyundai пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства дорожной аварии выясняются.