РИАМО - 13 дек. В Московском академическом театре сатиры опровергли информацию об обнаружении трупа в здании, сообщается на сайте kp.ru.

В четверг в ряде СМИ появилось сообщение об обнаружении трупа мужчины в Московском театре сатиры. Якобы, погибшему 48 лет, а причины его смерти выясняет полиция. Как оказалось, никакого трупа в театре вовсе не было. Новость там считают неудачной шуткой.

«У нас все живы. Ничего не случилось и никаких трупов не было», – сообщили «Комсомолке» официальные представители театра.

В полицейские сводки данный случай также не попал. Возможно, он просто не криминальный и мужчина умер, к примеру, от остановки сердца.

«В сводках нет информации о таком происшествии», – сообщили в столичном главке МВД РФ.