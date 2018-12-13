РИАМО - 13 дек. Подмосковье в этом году достигло 100%-ной самообеспеченности овощами, выращенными в защищенном грунте, сообщил в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

На заседании Мособлдумы в четверг Разин выступил с докладом об итогах работы агропромышленного комплекса Московской области за 2018 год.

«Мы достигаем 100% самообеспеченности по овощам защищенного грунта. Всего было произведено 60 тысяч тонн таких овощей, что почти вдвое больше прошлогодних показателей», - сказал Разин.

Он отметил, что для выращивания овощей защищенного грунта всего было введено более 52 гектаров земли.

Ранее Разин сообщил, что полное самообеспечение по овощам защищенного грунта происходит, когда на душу населения приходится 13 килограммов овощной продукции. В перспективе при выходе на проектную мощность нескольких строящихся в регионе тепличных комплексов Подмосковье сможет выйти на 60% самообеспеченности овощами защищенного грунта жителей Московского региона.