РИАМО - 13 дек. Участок двухпутного тоннеля Некрасовской (ранее Кожуховская – ред.) линии метро между станциями «Окская» и «Стахановская», проходящий под Рязанским проспектом, успешно проложили в крайне сложных условиях, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«За 12 месяцев тоннелепроходческий щит (ТПМК) большого диаметра проложил почти два километра двухпутного тоннеля, который проходит под проезжей частью Рязанского проспекта в плотной жилой застройке на территории района Рязанский. Проходка велась в сложных геологических условиях, в водонасыщенных песках», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что далее ТПМК без демонтажа пройдет по лотку станции «Стахановская» и продолжит строительство двухпутного тоннеля до станции «Нижегородская».

Глава Стройкомплекса отметил, что это второй двухпутный тоннель, который построен в Москве с применением щита диаметров в десять метров. Ранее были завершены аналогичные работы на участке от станции «Косино» до «Юго-Восточной».

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (управляющей компании по строительству новых линий и станций столичной подземки – ред.) Марса Газизуллина, в настоящий момент на втором пусковом участке розовой ветки от «Косино» до «Нижегородской» также развернуто строительство станций – ведется разработка котлованов и бетонирование конструкций.

«На станции «Стахановская» завершена разработка грунта котлована, ведутся гидроизоляционные работы, завершаются работы по устройству распределительной плиты и лотка станционного комплекса», – добавил он.