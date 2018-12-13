РИАМО - 13 дек. Автобусы ГУП «Мострансавто» работают по расписанию в непогоду, контроль за обеспечением безопасности в период снегопада усилен, также организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы предприятия.

«Автобусы «Мострансавто» в условиях непогоды работают в штатном режиме, только транспортные средства Люберецкого филиала работают по фактическому расписанию в связи со сложной дорожной ситуацией. В «Мострансавто» приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности движения. В частности, при выпуске автобусов на маршруты с водителями проводятся дополнительные инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, в первую очередь скоростного режима, дистанции и бокового интервала», - сказал собеседник агентства.

Техническая служба усилила контроль за техническим состоянием подвижного состава и исправностью отопительного оборудования.

«Диспетчерскими службами филиалов «Мострансавто» организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог», - заключил собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, при облачной погоде в Московском регионе в четверг временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве – от минус 2 до 0 градусов, по области – от минус 5 до 0 градусов. На дорогах гололедица.