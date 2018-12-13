РИАМО - 13 дек. Преображенский суд Москвы депортировал украинскую журналистку Елену Вищур, известной своей критикой властей Украины, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.
«Суд 10 декабря депортировал Елену Вищур. Она нарушила правила пребывания в России. Постановление вынесено 10 декабря», - сказал собеседник агентства.
Вищур известна своей критикой политики президента Украины Петра Порошенко.
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