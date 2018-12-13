РИАМО - 13 дек. В международном аэропорту «Шереметьево» для пассажиров и гостей открыли семь технологичных павильонов для курения, в одном помещении смогут находиться одновременно до 14 человек, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Курительные павильоны расположены на улице, на расстоянии более 15 метров от входов, в соответствии с ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма».

«Мера направлена на создание комфортных условий для курящих пассажиров, защиту их от дождя, снега и других неблагоприятных погодных условий. Благодаря павильонам также обеспечена дополнительная защита некурящих пассажиров, детей и гостей аэропорта от воздействия табачного дыма, улучшены меры по чистоте и содержанию привокзальных площадей», – говорится в сообщении.

Павильоны выполнены из алюминиевого профиля и композитных материалов, в них установлены закаленные стекла. Каждый павильон оснащен мощной вытяжной вентиляцией, двумя инфракрасными обогревателями, терморегулятором, датчиками присутствия, напольными урнами-пепельницами.

Международный аэропорт «Шереметьево» – крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности карго-комплекса. В 2017 году он обслужил свыше 40 миллионов пассажиров, что на 17,8% выше, чем в 2016 году.