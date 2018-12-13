РИАМО - 13 дек. На территории будущего административно-делового центра (АДЦ) «Коммунарка» началось строительство образовательного учреждения на 700 учащихся, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Вблизи поселка Коммунарка, на территории будущего административно-делового центра, началось строительство образовательного комплекса, состоящего из школы на 550 учеников и детского сада на 150 воспитанников», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса напомнил, что территория поселка Коммунарка сейчас активно развивается.

«Социальная инфраструктура здесь будет очень востребована. Завершить строительство образовательного комплекса планируется во второй половине 2020 года», – дополнил Хуснуллин.

По мнению заместителя мэра, сегодня уделяется большое внимание комплексному развитию новых территорий. Все проекты жилой застройки сопровождаются требованиями по возведению необходимых социальных объектов. Это обязательное правило, которое позволяет сформировать комфортную и полноценную городскую среду.

В Троицком и Новомосковском округах в 2019-2021 годах планируется построить 28 школ и 27 детских садов.