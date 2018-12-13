РИАМО - 13 дек. Столичные полицейские на юге Москвы задержали двоих мужчин, подозреваемых в крупном мошенничестве при продаже квартиры стоимостью 20 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД РФ.

«Двое неизвестных мошенническим путем под предлогом помощи в покупке квартиры похитили деньги клиентов и скрылись. Ущерб составил 20 миллионов рублей. Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району задержали подозреваемых. Ими оказались 36-летний приезжий и 42-летний житель столицы», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, злоумышленники предложили потерпевшим приобрести квартиру ниже рыночной стоимости. Они получили денежные средства, после чего перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемых поместили под подписку о невыезде. Ведется розыск похищенных денежных средств.