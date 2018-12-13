РИАМО – 13 дек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона объявила персоной нон грата военного дипломата из Словакии, передает в четверг Федеральное агентство новостей.

По словам дипломата, соответствующая нота была вручена словацкому послу 11 декабря.

«Мы сожалеем об этом недружественном шаге словацкой стороны, который противоречит традициям наших отношений», — подчеркнула Захарова.

Пятого декабря Братислава выслала российского дипломата якобы в связи с подозрениями в шпионаже.