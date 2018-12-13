РИАМО - 13 дек. В Подмосковье и Москве 16 декабря температура опустится ниже нормы почти на 5 градусов, такая погода соответствует концу января, сообщается на сайте «Метеоновости».

С начала календарной зимы в Москве уже произошли четыре оттепели. В четверг погода в Подмосковье и столице поменяется, атмосферное давление вырастет, осадков станет меньше, и придет настоящая зима. Так, 14 декабря будет еще облачно, пройдет небольшой снег, ожидается гололедица, будет минус 4-2 градуса. 15 декабря в Москве будет минус 7-5 градусов, в Подмосковье до минус 10 градусов. Среднесуточная температура приблизится к норме, возможен небольшой снег.

«В воскресенье, 16 декабря, атмосферное давление подрастет до 767 миллиметров ртутного столба. Ветер ослабеет. При переменной облачности осадков не ожидается, температура воздуха понизится, в Москве в течение суток минус 10-12, по области до минус 15 градусов. Это ниже нормы почти на 5 градусов! Такая температура в Москве соответствует по климату последней декаде января - самому холодному времени года!» — говорится в сообщении.

При этом при морозной безветренной погоде происходит накопление вредных примесей в нижнем слое воздуха.