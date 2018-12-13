РИАМО - 13 дек. В медучреждение Москвы с травмами доставили несовершеннолетнюю девушку, которые она получила в результате конфликта на улице Флотской, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Сотрудники полиции отдела МВД по Левобережному району устанавливают обстоятельства получения травм несовершеннолетней девушкой 2001 года рождения на улице Флотская, дом 7 около 21:00 12 декабря. С травмами девушка была направлена в медучреждение», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по словам девушки, травмы она получила в ходе конфликта.

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