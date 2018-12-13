РИАМО - 13 дек. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект планировки газопровода в поселке Толстопальцево и прилегающих к нему садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в Западном округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Проект планировки территории подготовлен за счет средств инвестора – АО «Мосгаз» – с целью завершения газификации поселка Толстопальцево и прилегающих к нему садовых товариществ. Территория площадью 47,1 гектара ограничена Боровским шоссе, железнодорожными путями Киевского направления МЖД и Ульяновским лесопарком.

«В рамках проекта планируется строительство газораспределительной сети протяженностью почти 48,8 километра. Трассу газопровода намерены проложить от точки подключения в районе существующего газорегуляторного пункта (ГРП) «Внуково завод-400» и далее вдоль Боровского шоссе через Ульяновский лесопарк к потребителям», – добавляется в сообщении.

В составе проекта планировки территории для понижения давления в системе и автоматического регулирования газоснабжения предусмотрено размещение двух блочных ГРП и трех ГРП шкафного типа. Проект планировки территории будет вынесен на публичные слушания.