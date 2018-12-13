РИАМО - 13 дек. Депутаты Мособлдумы подготовят предложения по вовлечению неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот, их представят, в том числе, губернатору региона Андрею Воробьеву, сообщил первый заместитель председателя областного парламента Никита Чаплин.

Всего в 2018 году в оборот было введено почти 70 тысяч гектаров земли, использовалось около 83,5% пашни.

«Мы должны проанализировать практику принятия решений по неиспользуемым землям сельхозназначения, сделать выводы и доложить наши предложения губернатору и думе», - сказал Чаплин, открывая круглый стол в Мособлдуме.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Московской области Вячеслав Леонов, лидируют в вовлечении земель в оборот Волоколамский район, Зарайск, Луховицы.

«Красные пятна - Егорьевск, Павловский Посад, городской округ Истра, Серпуховский район, Кашира», - заключил Леонов.