РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 дек. Почти 70 тысяч раз жители подмосковного Красногорска обратились по номеру «112» в экстренные службы муниципалитета, большинство звонков касались вызова бригад скорой помощи, сообщил начальник отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации муниципалитета Игорь Куркин.

Заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось в администрации Красногорска в четверг. Члены комиссии подвели итоги работы за 2018 год, обсудили обеспечение безопасности во время новогодних праздников, Крещения, а также в паводковый период 2019 года.

«За 11 месяцев 2018 года МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» горокруга Красногорск приняла и обработала 69306 вызовов в экстренные оперативные службы. Из них 60% – в скорую медицинскую помощь, 32% – в полицию», – сказал Куркин.

По его словам, доля вызовов ГИБДД и пожарной службы составляет 4 и 3% от общего количества звонков соответственно.