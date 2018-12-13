РИАМО - 13 дек. Читатели Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) в социальных сетях смогут принять участие в конкурсе и выиграть годовой запас книг от издательства «АСТ».

РИАМО приготовило увесистый пакет, внутри которого — новинки и бестселлеры этого года издательства «АСТ». Все книги получит тот, кто как можно точнее отгадает вес пакета.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, подписчику группы «РИАМО в Подмосковье» в «ВКонтакте» нужно сделать репост сообщения о розыгрыше и написать в комментариях к посту, сколько килограммов и граммов весит пакет.

Итоги конкурса подведут 21 декабря. Победитель получит приз в редакции РИАМО.

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