РИАМО - 13 дек. Первый заместитель руководителя столичного департамента строительства Петр Аксенов пояснил информацию о строительстве уже построенной эстакады на Рублевском шоссе в столице, отметив, что существующая разворотная эстакада является временной конструкцией.

Ранее СМИ сообщали, что структуры мэрии Москвы провели конкурс на постройку на Рублевском шоссе разворотной эстакады стоимостью почти 1,4 миллиарда рублей. К этому моменту эстакада уже была построена.

«Проектом планировки строительства и реконструкции Северо-Западной хорды предусматривалось строительство тоннеля от Ярцевской улицы с выходом до Крылатского. Этот тоннель общей стоимостью более 1,5 миллиардов, но на снос заправочного комплекса, перекладку водовода, газа, канализацию выходило около 3 миллиардов. Мы предложили построить разворотную эстакаду, не выполняя работ по тоннелю», - уточнил Аксенов журналистам в четверг.

Он добавил, что при реконструкции Ярцевского путепровода изменилась схема обслуживания как пассажирского, так и личного транспорта. Запуск этого объекта был невозможен без строительства части эстакады как временного сооружения, которую построил подрядчик за собственные средства.

«Чтобы запустить движение по проекту, чтобы было для людей безопасно, <…> была запущена временная эстакада. Денег подрядчику мы нисколько не платили по этой эстакаде, и в состав какого-то проекта она не входила, это отдельный проект. Сейчас будет определен подрядчик, который доведет все, - там не выполнено около 30% - до полного принятия стройнадзором, эксплуатирующей организацией и нами как заказчиком», - сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что разворотная эстакада была сделана как «временный перепуск движения» по постоянной схеме, и это решение подрядчика он считает правильным.